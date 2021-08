Etablerer norsk-svensk politistasjon på grensen ved Magnor

NTB

Norge og Sverige går sammen om å bygge en ny, felles politistasjon på grensen ved Magnormoen.

– Kriminalitet i grenseområdene er en utfordring. Derfor vil vi etablere en felles politistasjon med Sverige på grensen. Det vil ha stor betydning for å bekjempe denne kriminaliteten, sier justisminister Monica Mæland (H).

Den norsk-svenske politistasjonen på Magnormoen bygges i grensegata mellom Norge og Sverige, i tråd med anbefalingene fra Politidirektoratet og Politiets fellestjenester.

– Det er et nært og godt samarbeid mellom politietatene i de ulike landene i Norden. Et nybygg på grenselinjen vil være et naturlig neste skritt i en videreutvikling av det nære politisamarbeidet som allerede eksisterer mellom Sverige og Norge, sier justisministeren.