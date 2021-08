Avinor: Lite kø for fullvaksinerte på flyplassene

Det var en del køer på Oslo lufthavn Gardermoen i sommer, men for fullvaksinerte går ankomst smidig, oppsummerer Avinor.

NTB

For fullvaksinerte går det nå smidig og greit å komme seg gjennom norske lufthavner, ifølge Avinor.

Før sommeren ble det advart om køer og utfordringer med lange ventetider for passasjerer som ankom fra utlandet. Den største delen av ferietrafikken er nå avviklet, og oppsummeringen fra Avinor er forholdsvis positiv.

– Det har til tider vært reisende som har brukt flere timer gjennom Oslo lufthavn i sommer, og det vært passasjerer som ved ankomst fra utlandet, skal testes og/eller på karantenehotell. Gjennom et godt samarbeid med helse og politi har vi fått til en rutine slik at fullvaksinerte slipper de lange køene, sier lufthavndirektør på Oslo lufthavn, Stine Ramstad Westby.

Må fortsatt vente at det blir køer

Stadig flere blir nå fullvaksinert, og det blir derfor færre som må gjennom den omfattende kontrollen. Avinor understreker likevel at køene ikke blir borte med det første.

– Inntil noen av innreiserestriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan ytterligere automatiseres, vil situasjonen fortsatt være utfordrende på ankomst utland. Spesielt for dem som må testes eller skal på karantenehotell, sier Westby.

Flytter testing

Høstferien blir etter alt å dømme travel, og Westby minner reisende om å sette seg godt inn i regelverket og ha nødvendig dokumentasjon klar.

På Oslo lufthavn skal testingen flyttes ut av ankomsthallen til et ledig område i avgangshallen. Det vil gi bedre plass både for dem som venter på testing, og for dem som skal hente bagasje.