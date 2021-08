Over 50 nye smittet i Trondheim i helga

I løpet av helga er det registrert over 50 nye smittede i Trondheim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

I løpet av helga er det registrert 52 nye personer i Trondheim som har testet positivt for covid-19.

I løpet av helgen ble det gjennomført vel 1.500 tester i Trondheim, opplyser kommunen i en pressemelding.

– Gjennom helga har vi erfart at mange ikke møter opp til bestilt time. Det er viktig at bestilte timer som ikke benyttes, avbestilles så fort det lar seg gjøre slik at andre kan benytte seg av timen, heter det på kommunens nettsider.

Samtidig jobbes det med å få på plass et bedre tilbud med hurtigtesting for barn og unge i skole og barnehage.

Ungdomssmitte

I flere byer meldes det om stor smitteøkning nettopp i disse aldersgruppene. 20 av de 52 smittede i Trondheim er mellom 10 og 20 år.

I Stavanger og Sandnes er 17 av de 29 som i løpet av det siste døgnet har testet positivt for corona, barn og ungdommer.

I løpet av helgen er det registrert 38 nye smittetilfeller i Drammen kommune. Også her ser man en klar tendens til at aldersgruppen 10–19 år har flest smittetilfeller.

Tiltak på Vestlandet

I Bergen er det litt eldre som opplever høy smitte – over halvparten av 50 nye smittetilfeller søndag var i 20-årene, ifølge kommunens oversikt. Men den siste tida er det også i vestlandsbyen mange tenåringer som er smittet.

– Smittetallene ser ut til å ha stabilisert seg på et relativt høyt nivå. Det er mange med ukjent eller uavklart smittevei på grunn av krevende smittesporingsarbeid. Tenåringer dominerer smittebildet, og der en kjenner smittevei eller smittested, er det nærkontakter som dominerer, sa smittevernoverlege Egil Bovim før helga.

I Bergen fortsetter de nokså strenge smittevernreglene ut denne uka, blant annet påbud om munnbind der enmeteren ikke kan overholdes på kollektivtransport og andre offentlige steder.

Voss kommune innfører nye tiltak fra og med tirsdag på grunn av smittesituasjonen der. Alle skoler og barnehager er på gult nivå, opplyser kommunen.