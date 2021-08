Bjørn Guldvog: Norge kan bli de første i verden som oppnår flokkimmunitet

Helsedirektør Bjørn Guldvog under en pressekonferanse om coronasituasjonen. Foto: Torstein Bøe / NTB

Helsedirektør Bjørn Guldvog tror den høye vaksinasjonsgraden i Norge kan gjøre at vi blir blant de første landene i verden som oppnår flokkimmunitet.

I et intervju med Dagbladet sier helsedirektøren at han er usikker på hvordan coronasituasjonen vil utvikle seg de kommende månedene fordi vi ikke har noen andre land å se til.

– Det er ingen land som har oppnådd en befolkningsimmunitet som sørger for at covid-19-smitten går nedover. Vi kan bli blant de første i verden som oppnår dette som følge av høy vaksinedekning i befolkningen, sier Guldvog til avisen.

Han påpeker imidlertid at dette er usikkert.

Skal vaksinere 16- og 17-åringer

Før helgen var det 3.797.335 nordmenn har fått første dose med coronavaksine. 2.502.629 personer har fått andre dose.

70,4 prosent av befolkningen har dermed fått første dose, mens 46,4 prosent av befolkningen er full vaksinerte.

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 88,7 og 58,5 prosent.

Regjeringen besluttet sist uke at 16- og 17-åringene skal få tilbud om vaksine etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

– En normal hverdag med økt beredskap

Folkehelseinstituttet regner med at alle skal ha fått tilbud om andre vaksinedose innen uke 35. Siste dato i uke 35 er 5. september. Regjeringen har tidligere varslet at hverdagen vil bli mer normal den kommende måneden.

Helsedirektør Guldvog utelukker ikke at det kan komme lokale utbrudd i høst som følge av smittede barn og uvaksinerte voksne. Men det er ikke veldig sannsynlig, ifølge Guldvog.

– Jeg tror at vi mest sannsynlig vil kunne gå fra trinn 4 i gjenåpningsplanen til en normal hverdag med økt beredskap i september eller oktober, sier han til Dagbladet.