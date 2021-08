NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 23. august.

Ankebehandling av Ølen Betong-saken

Borgarting lagmannsrett skal fra 23. til 27. august behandle en anke fra Ølen Betong Gruppen AS og Ølen Betong LLC. De ankende partene mener kontakt mellom selskapene og E-tjenesten og PST har ført til at administrerende direktør og en anleggsarbeider ble ilagt innreiseforbud til Russland, noe de mener førte til økonomisk tap. Staten har avvist at det er grunnlag for ansvar.

Jan Bøhler (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gir ut bok

Førstekandidat på Senterpartiets stortingsliste i Oslo, Jan Bøhler, og Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum lanserer boken «Nær folk». Bøhler er bokens hovedforfatter, og Vedum er medforfatter.

Kongen debarkerer kongeskipet

Kong Harald debarkerer kongeskipet Norge. Også dronning Sonja vil være til stede under debarkeringen. Kronprins Haakon skulle egentlig også være med, men måtte avlyse da prinsesse Ingrid Alexandra har testet positivt for koronaviruset.

Evakueringen fra Kabul fortsetter

Evakueringen av utlendinger og allierte afghanere fortsetter fra den internasjonale flyplassen i Kabul. Titusenvis håper på å få plass på et fly ut av landet etter at Taliban tok kontroll over Kabul 15. august.

Krim-konferanse i Ukraina

Ukraina avholder en konferanse om den russiske annekteringen av Krim-halvøya. Representanter fra omkring 40 land er invitert til konferansen i hovedstaden Kiev.