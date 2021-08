110 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 110 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 51 flere enn samme dag forrige uke.

Nesten to av tre av de 1.628 personene som er registrert smittet i Oslo de siste to ukene, er under 30 år gamle.

Smittetallene er høyest i Alna bydel, som har et smittetrykk på 416 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Bydelen registrerte 25 nye smittede i løpet av det siste døgnet.

Deretter følger Stovner med 384 og Søndre Nordstrand med 383. Smittetrykket er lavest i bydelene Ullern og Nordstrand, der tallene er henholdsvis 127 og 145.