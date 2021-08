Kvinne mistet livet i basehoppulykke i Molde

NTB

En kvinne i 50-årene døde i en basehoppulykke ved fjellet Katthammaren i Molde søndag kveld.

Politiet i Møre og Romsdal meldte om ulykken klokken 21.15. Det var kameraten til basehopperen som kontaktet politiet, melder NRK.

– Han har sett en fallskjerm som har løst seg ut, men ikke landet. Den har gått i fjellveggen, sier operasjonsleder Tor Andre Gram Franck i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ifølge NRK er basehopperen fra Tyskland. De to skal ha hoppet fra Katthammaren, som er et populært sted for basehopping.

Litt før klokken 22.30 opplyser operasjonsleder Sindre Molnes til NTB at de har funnet en død person i fjellveggen.

– Personen ligger i en fjellhylle og er bekreftet omkommet, forteller han.

Politiet opplyser at det ikke er mulig å hente den omkomne kvinnen søndag kveld. Dette vil tidligst skje mandag morgen. Natt til mandag opplyser politiet at kvinnens pårørende er varslet om ulykken.