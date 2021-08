Politiet leter etter mann med våpen på Kløfta

NTB

Politiet leter etter en mann som dukket opp i et selskap med våpen på Kløfta i Ullensaker. Ingen personer er skadd.

Politiet meldte om hendelsen klokken 21.35. Det blir brukt politihelikopter i søket etter mannen.

– Det har vært en trusselepisode i et selskap i et forsamlingslokale på Kløfta. En person som ikke var en del av selskapet, skal ha kommet til stedet, og flere forteller at de har sett ham med et våpen i hånden. Vitner har opplevd situasjonen som truende, opplyser operasjonsleder Halvor Andersen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Ingen personer skal være skadd og det ble ikke avfyrt skudd.

– Vedkommende har reist fra stedet og vi mener å vite hvem han er. Vi søker nå etter ham både med mannskaper til fots og i lufta, sier Andersen.