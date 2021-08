111 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 111 nye koronasmittede i Oslo siste døgn, opplyser kommunen til NTB. Det er ti færre enn gjennomsnittet de sju foregående dagene.

111 tilfeller er 78 færre enn lørdag, viser Oslo kommunes tall. De siste to ukene har det i gjennomsnitt blitt registrert 105 nye smittede per dag.

Kommunens oversikt er ennå ikke oppdatert og følgelig er det ikke nye tall for bydeler. Lørdagens tall viste imidlertid at smittetallene er høyest i bydelen Alna, der smittetrykket er på 343 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (342) og Stovner (339).