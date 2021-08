Sykepleier ber om erstatning etter å ha blitt langtidssyk av vaksine

AstraZeneca-vaksinen på et vaksinasjonssenter i Luton, England. Foto: Alberto Pezzali / AP / NTB

NTB

En intensivsykepleier som er blitt langtidssyk med vedvarende hodepine etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen, ber om erstatning.

Aftenposten skriver at 162 personer har meldt om vedvarende hodepine etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, som er tatt ut av vaksinasjonsprogrammet.

Intensivsykepleier Marit Erika Tøien ber om erstatning for bivirkningene hun har fått. 54-åringen har hatt vedvarende hodepine siden 24. februar, da hun ble vaksinert.

Tøien har også søkt om pasientskadeerstatning og yrkesskadeerstatning, men frykter å få avslag.

– Det forventes at helsepersonell vaksinerer seg for å beskytte pasientene. Det oppleves som en form for «frivillig tvang». Da må vi også få erstatning når det går galt, sier hun.

I likhet med mange i helsevesenet fikk hun AstraZeneca-vaksinen før Norge stanset bruken av den på grunn av sjeldne og i noen tilfeller dødelige blodpropper.

Norsk Sykepleierforbund sier at de følger opp åtte skadesaker etter bruk av vaksinen.

Vaksinen blir fortsatt brukt i store deler av verden, og er en viktig del av vaksinasjonsprogrammet for fattige land.