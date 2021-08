NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 22. august.

Alvorlig voldshendelse i Sandnes

En person er fraktet til sykehus og en annen pågrepet etter det politiet omtaler som en alvorlig voldshendelse i Sandnes.

Hendelsen skjedde på en privatadresse, og politiet ble varslet klokken 23.50 lørdag kveld. Politiet opplyste i 4.45-tida at de har startet etterforskning på stedet.

559 nye koronasmittede registrert

Det er registrert 559 nye koronasmittede i landet det siste døgnet. Det er 168 flere enn samme dag forrige uke, og snittet for den siste uken viser at det er en stigende trend.

Den amerikanske borgerrettskjempen Jesse Jackson er sykehusinnlagt med covid-19

Den amerikanske borgerrettsforkjemperen, politikeren og pastoren Jesse Jackson (79) er sammen med kona Jacqueline (77) innlagt på sykehus med covid-19. Jackson er vaksinert og hadde følge av pressen da han fikk den første dosen i januar.

Jesse Jackson sto ved Martin Luther Kings side da han ble skutt og drept i 1968 og han har vært en frontfigur i de svartes kamp for rettigheter i USA. Han har to ganger forsøkt å bli presidentkandidat for Demokratene, men uten å lykkes. Han og Jacqueline, som også er aktivist, har vært gift siden 1962.

Historisk Blummenfelt ble verdensmester

Kristian Blummenfelt fulgte opp OL-gullet i Tokyo i slutten av juli med å bli verdensmester i triatlon i Edmonton. Blummenfelt vant VM-finalen og kunne juble for gullet like før midnatt norsk tid.

Alex Yee, som tok OL-sølv bak nettopp Blummenfelt, ledet VM-serien med 39 poeng på Blummenfelt foran den avgjørende triathlonen. Men briten klarte ikke å holde følge i Edmonton.

– Det har vært et bra år. Før sesongen regnet jeg på at jeg begynte å bli gammel, men ikke hadde noen titler, sa Blummenfelt smilende i et intervju vist på TV 2.

Norsk rekord og seier for Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen herjet på den engelske milen i amerikanske Eugene i natt. Den ferske OL-vinneren på 1500 meter vant overlegent med tiden 3.47,24, noe som er norsk rekord på distansen.

Kvinne (18) døde i trafikkulykke på Osterøy – jevnaldrende skadd

En kvinne på 18 år døde og en annen kvinne på samme alder ble skadd i en trafikkulykke på Osterøy utenfor Bergen lørdag kveld. Kommunen har satt ned kriseteam.

Ulykken skjedde i 20-tida, og like etter klokka 23 varslet politiet at det dreide seg om en dødsulykke og at de pårørende var blitt varslet.

Kriseteamet er etablert på Valestrand skole. Ulykken skjedde på fylkesvei 567 nær tettstedet Valestrandfossen på Osterøy.

– Det eneste jeg kan si er at det er en tragisk ulykke med det mest tragiske utfallet man kan tenke seg. Alle tanker går til pårørende og familie, sier ordfører Lars Fjeldstad i Osterøy kommune til VG lørdag kveld.

Minst åtte døde og flere titall savnet etter flom i Tennessee



Minst åtte personer har dødd og flere titall er savnet etter at flom rammet de sentrale områdene av delstaten Tennessee i USA. Flere boliger er ødelagt av flommen, og bilder viser store vannmengder.

Sheriff Chris Davis i Humphreys fylke sier at minst 30 mennesker er meldt savnet. I fylket, som ligger rundt 96 kilometer vest for delstatshovedstaden Nashville, har det kommet mer enn 38 centimeter med regn, ifølge The Tennessean.