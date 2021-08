Stadig flere nordmenn tror coronaviruset er menneskeskapt

Det er stadig flere nordmenn som er skeptiske til om coronaviruset har et naturlig opphav, viser en fersk spørreundersøkelse. Illustrasjonsfoto: Javad Parsa / NTB

NTB

WHO mener det er usannsynlig at coronaviruset kommer fra en Wuhan-lab i Kina, men det er likevel stadig flere nordmenn som tror viruset er menneskeskapt.

– Det som tidligere ble regnet som konspirasjonsteorier, er nå blitt mer allment akseptert, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Gjennom pandemien har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt 12.000 nordmenn om de tror viruset oppsto naturlig eller om de tror det er menneskeskapt på et laboratorium.

I august sier for første gang under halvparten av befolkningen at de tror viruset oppsto naturlig (49 prosent).

28 prosent svarer at de tror det er menneskeskapt, mens 23 prosent sier de er usikre.

Flest menn

Til sammenligning var det hele 72 prosent som i mai svarte at de trodde viruset oppsto naturlig.

Det er flest menn som tror viruset er menneskeskapt, mens alder i liten grad påvirker fordelingen, ifølge Clausen, som sier at spørreundersøkelsen viser at utdanning spiller en langt større rolle i hvilket syn man har i saken.

– Desto høyere utdanning man har, jo mer tror man viruset oppsto naturlig, sier Clausen.

Blant folk som ikke har universitetsutdanning, er det 47 prosent som tror viruset oppsto naturlig, mens det samme tallet er 59 prosent blant dem med minst fem års universitetsutdanning. Dette er likevel 11 og 17 prosentpoeng under snittet gjennom pandemien, understreker Clausen.

Blant Oslos befolkning er det kun 15 prosent som tror at viruset er menneskeskapt.

«Ekstremt usannsynlig»

Tidligere i år var en ekspertgruppe fra Verdens helseorganisasjon (WHO) i den kinesiske storbyen Wuhan, hvor det antas at viruset først oppsto.

Etter flere uker med undersøkelser konkluderte ekspertgruppen med at det var «ekstremt» usannsynlig» at viruset stammet fra et av byens laboratorier.

I forrige uke uttalte imidlertid gruppas leder, danske Peter Embarek, til dansk TV2 at han egentlig kun ønsket formuleringen «usannsynlig» – og at det var kinesisk press som førte til at man også la til «ekstremt».

Embarek sier også at pandemien potensielt kan ha startet med at en laboratorieansatt som var i kontakt med flaggermus. WHO-eksperten understreker at dette er en av mange sannsynlige hypoteser som bør undersøkes nærmere, men at han i undersøkelsene ikke så noe som beviser denne teorien.

At coronaviruset opprinnelig oppsto hos flaggermus, har vært en sentral teori helt siden starten av pandemien. Én mulighet er at flaggermus smittet et annen dyreart som selges på det mye omtalte markedet i Wuhan.