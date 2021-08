TØI-sjefen: Elbiler kommer til å utkonkurrere kollektivtransport

– Politikerne har ikke tatt inn over seg hvilket konkurransefortrinn elbilene har og ligger an til å få på sikt, i forhold til fossilbiler, men også til kollektivtrafikk, sier sjef for Transportøkonomisk institutt (TØI), Bjørne Grimsrud. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Trolig kommer elbilene til å utkonkurrere kollektivtransporten på sikt, mener sjef for Transportøkonomisk institutt (TØI), Bjørne Grimsrud.

– Politikerne har ikke tatt inn over seg hvilket konkurransefortrinn elbilene har og ligger an til å få på sikt, i forhold til fossilbiler, men også til kollektivtrafikk, sier Grimsrud til Aftenposten.

Han mener det er bra at elbilene kommer til å utkonkurrere diesel- og bensinbiler, men han advarer om at konsekvensene av tapte inntekter fra bilavgifter og bompenger fra elbilister kan bli at det blir mindre penger til å bygge vei.

– Det er så langt ikke lagt opp til noen nye avgifter for elbiler. Dermed blir bilbruk veldig billig. Det er sannsynlig at det må innføres nye avgifter. Men det ville ikke politikerne snakke om under Arendalsuka. I regjeringens forslag til ny Nasjonal transportplan er temaet nesten fraværende, sier han.