Støre vil på sikt ha gratis SFO for alle

NTB

Ap vil ha gratis SFO til alle førsteklassinger. På sikt vil de også gjøre SFO gratis for alle barn opp til fjerde klasse, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Arbeiderpartiets landsmøte vedtok i vår at de vil gå for gratis SFO for alle førsteklassinger, og satte av 250 millioner kroner til dette i sitt alternative budsjett. Støre sier til Dagsavisen at de på sikt vil ha gratis SFO for alle barn.

– Det vil koste i overkant av 1 milliard kroner. I vårt alternativ budsjett for 2021 har vi satt av 250 millioner som en start, og vi har også lagt opp til en sterkere kommuneøkonomi, som gjør at kommunene kan prioritere dette, og så må man gradvis utvikle dette videre. Flere kommuner gjør det i dag, men vi ønsker at dette skal gjelde hele landet, sier han.

– Jeg tror det er en viktig forutsetning for at du skal få med alle ungene. Det bildet av at unger står utenfor skolegjerdet når de går hjem, mens andre er inne på SFO, er en oppskrift på klasseskille, sier statsministerkandidaten.