NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, lørdag 21. august.

Amandaprisen i Haugesund

Den 21. Norske Filmfestivalen i Haugesund går lørdag av stabelen og Amandaprisene deles ut fra klokken 20. Filmene «Den Største Forbrytelsen», «Kunstneren og Tyven» og «Ninjababy» er nominert i en rekke kategorier.

Utøya får Fritt Ords Honnørpris

Fritt Ords Honnør deles ut til Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes lørdag formiddag. Frydnes og Utøya får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand, ifølge juryen.

Merkel på valgkampmøte

Tysklands avtroppende statsminister Angela Merkel deltar på CDU/CSUs valgkampmøte i et forsøk på å gi partienes kandidat Armin Laschet drahjelp.

Haaland i aksjon

I Tyskland fortsetter Erling Braut Haaland måljakten når Dortmund møter Freiburg i andre serierunde i Bundesliga. I serieåpningen iforrige helg dunket 21-åringen inn to mål og noterte seg for hele tre målgivende pasninger i 5-2-seiren mot Eintracht Frankfurt.

Viktig kamp for Brann

Brann skal ut i et nytt viktig oppgjør i kampen for å overleve som eliteserieklubb etter en skuffende sesong og skandalen som har rammet klubben. I går ble det kjent at en spiller får sparken og en annen slutter etter festskandalen, mens ni andre spillere har fått en streng, skriftlig advarsel.

I kveld er Strømsgodset motstander i Drammen klokka 20. I 18-kampen i Eliteserien er det Stabæk og Mjøndalen som barker sammen.