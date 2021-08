Helsebyråden om Oslo-smitten: Av en annen karakter enn i april

NTB

Smittetallet i Oslo lørdag er det høyeste registrert på én dag i siden april. Men situasjonen er en ganske annen, ifølge helsebyråd Robert Steen (Ap).

16. april rapporterte kommunen om 191 koronatilfeller, og siden den gang har tallet på nye smittetilfeller i Oslo gått ned.

For bare en drøy måned siden – i starten av juli – ble det daglig registrert i underkant av 20 smittetilfeller, men nå er tallene på vei opp igjen.

Det siste døgnet ble det registrert 189 smittetilfeller i Oslo. Tallet på nye smittede i hovedstaden det siste døgnet er 79 over snittet de sju foregående dagene, og det høyeste på over fire måneder.

Steen: Annen karakter

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo mener likevel at situasjonen er veldig annerledes nå.

– Smitten i april var av en annen karakter enn den er nå. Det er først og fremst vaksineringen som er den store forskjellen, sier han til NTB.

87,3 prosent av Oslos innbyggere har nå fått første vaksinedose, mens 54 prosent er fullvaksinert.

– Det har ført til at pandemien har gått over i en ny fase, sier Steen.

Færre koronapasienter

Blant annet er det langt færre innlagte koronapasienter på sykehusene i Oslo enn det var da smitten var tilsvarende høy i april måned.

Fredag var det tre koronapasienter innlagt på Oslo universitetssykehus (OUS), mens det var fire på Akershus universitetssykehus (Ahus), ifølge Helsedirektoratets oversikt.

På det meste i april måned var det 70 innlagte på Ahus og 56 på OUS.

I Bergen har byrådet iverksatt koronatiltak for å få bukt med smitten etter sommerferien. Men det er ikke aktuelt nå å iverksette nye smitteverntiltak i Oslo, ifølge Steen, som likevel gjerne skulle sett at smittetallene var noe lavere.

Han minner i stedet folk på å holde meteren, bruke munnbind i kollektivtrafikken og ha generelt godt smittevern for å gjøre smittesporingen enklere for kommunen.

Mest smitte på Stovner

De 189 smittetilfellene siste døgn er 47 flere enn på torsdag, og 83 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 99 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelen Stovner. Der ligger smittetrykket på 381 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble det registrert 19 nye smittede i bydelen siste døgn.

Etter det følger bydelene Alna (365) og Søndre Nordstrand (347).

Bydelen Nordstrand har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 124 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 16 nye smittede i bydelen siste døgn.

Totalt er 40.124 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Det siste døgnet er det registrert 720 nye koronatilfeller på landsbasis, og smitten stiger i flere kommuner. Onsdag denne uka ble det registrert 747 smittetilfeller på ett døgn, noe som er det høyeste nasjonale smittetallet siden april.