De borgerlige har gått lei hverandre

NTB

Etter åtte år med blått styre, er det stadig færre borgerlige velgere som liker de andre borgerlige partiene.

Bergens Tidendes meningsmåling viser at andelen borgerlige velgere som liker de andre borgerlige partiene, aldri har vært lavere. Frp-velgerne er dem som misliker de andre mest. Kun 8,2 prosent av Frp-velgerne sier nå de liker Venstre, mens 10 prosent liker KrF. I 2013 var andelen rundt 20 prosent.

Også blant de andre partiene er det blitt gradvis færre som liker de andre i regjeringen. For eksempel sier kun 16,6 prosent av Høyres velgere at de liker KrF, mens kun 19 prosent av Venstre-velgerne liker KrF og motsatt.

Høyre er totalt det best likte partiet. 65,2 prosent av KrFs velgere svarer de liker Høyre, mens 58,7 prosent av Venstre-velgerne og 56,5 prosent av Frp-velgerne gjør det samme.

Minerva-kommentator Jan Arild Snoen mener Solberg har solgt Høyres sjel for å tekkes de andre partiene.

– Hun har gjort Høyre så fargeløse gjennom å tekkes de andre at det skader Høyre og Høyres oppslutning, sier samfunnsdebattanten.

– Snoen liker Høyre på ti prosent. Det har han alltid gjort. Han har meldt seg ut av Høyre og representerer et annet Høyre enn det vi har i dag og som landsmøtet vårt mener er riktig. Snoens profil for Høyre er at vi skal være et lite, liberalistisk tiprosentsparti, sier Solberg.