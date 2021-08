Politiet: Festingen i Frognerparken roet seg

NTB

Rundt 2.000 personer festet i Frognerparken i Oslo fredag, ifølge politiet. Det ble meldt om slåsskamper, men ingen ble pågrepet.

Like etter midnatt meldte patruljene på stedet at festen var i ferd med å avta og at folk var på vei ut av parken, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet.

– Vi er til stede som et forebyggende tiltak, men har ingen konkrete oppdrag der nå. Ingen er pågrepet der i løpet av kvelden, sier Pedersen til NTB.

Politiet fikk første melding rundt 20-tiden fredag kveld om slagsmål hvor over 20 personer var involvert.

– Gjennom kvelden har det vært flere tilløp til slagsmål, men ingen er pågrepet, sa operasjonsleder Lina Odden i Oslo politidistrikt tidligere på kvelden.

– Det er mye beruset ungdom, mange av dem veldig unge, derav oppfordringen om å be foreldre hente hjem ungene sine, sa Odden, og la til at noen av ungdommene var helt nede 14-årsalderen.