Måling: Én av tre ønsker stans i oljeleting

NTB

Én av tre nordmenn mener at Norge bør slutte å lete etter olje og gass, ifølge en fersk VG-måling.

49 prosent mener leteaktiviteten bør fortsette, mens 35 prosent vil at den skal stanse, ifølge undersøkelsen utført av Respons Analyse på vegne av avisa. 16 prosent svarer at de er usikre.

Nettopp spørsmålet om leting etter olje og gass vil bli sentralt i eventuelle regjeringsforhandlinger uansett hvem som vinner valget.

I målingen er det et klart flertall for letestans blant velgerne til Rødt, SV, MDG og Venstre. Et klart flertall av Høyre, Frps og Sps velgere ønsker fortsatt oljeleting, mens KrFs velgere er splittet. Også Aps velgere er splittet i målingen. 34 prosent av velgerne sier nei til leting, mens 45 ønsker at den skal fortsette.

I forbindelse med målingen ble et representativt utvalg av befolkningen på 1.001 personer intervjuet mellom 13. og 18. august. Undersøkelsens feilmargin er på 2–3 prosentpoeng.

En NRK-måling i forrige uke viste at et klart flertall av befolkningen fortsatt ønsker oljeleting. 55 prosent svarte ja, mens 32 prosent svarte nei.