Her er distriktenes nye passkontor

Regjeringen har lagt ned nesten halvparten av passkontorene, men sender nå ut to rullende passkontor. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er ikke veldig imponert.

Allerede i neste uke skal bussene rulle rundt på veiene i nord og sør og besøke steder med lang reisevei til nærmeste passkontor.

– Vi lanserer to passbusser. Én som driftes av Vest politidistrikt, som skal dekke store deler av Sør-Norge, og én som driftes av Troms politidistrikt til de tre nordligste fylkene, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hit kommer de nye passbussene på besøk i høst Sør-Norges passbuss * Patruljerer i Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Sør-Vest, Sør-Øst, Trøndelag og Vest politidistrikt * Austevoll – 25. august * Evje – 5. oktober * Grong – 21. september * Husnes – 13. oktober * Hjelmeland – 6. oktober * Høyanger – 6. september * Lom – 28. september * Lærdal – 8. september * Norheimsund – 12. oktober * Nore og Uvdal – 29. september * Rauma – 14. september * Rjukan – 30. september * Røros – 23. september * Smøla – 15. september * Tydal – 22. september * Utsira – 7. oktober * Valldal – 10. september * Valle – 4. oktober * Vanylven – 9. september * Vinje – 1. oktober * Vik – 7. september Nord-Norges passbuss: * Patruljerer i Nordland, Troms og Finnmark politidistrikt. * Andenes – 27. oktober * Burfjord – 9. september * Båtsfjord – 16. september * Gryllefjord – 1. november * Hansnes – 30. august * Havøysund – 5. oktober * Innhavet – 19. oktober * Kautokeino – 13. september * Kjøllefjord – 28. september * Leinesfjorden i Steigen – 20. oktober * Leknes – 26. oktober * Lyngseidet – 1. september * Malangen – 3. september * Honningsvåg – 30. september * Nordkjosbotn – 6. september * Skibotn – 7. september * Skjervøy – 8. september * Sommarøy – 25. august * Tromvik – 27. august * Øksfjord – 10. september * Ørnes – 21. oktober

Hun slapp nyheten sammen med justisminister Monica Mæland på Storebø i Austevoll kommune fredag ettermiddag.

– Målet er at de som har lang vei til nærmeste passkontor, skal kunne få besøk av passbussen med jevne mellomrom. I stedet for å måtte reise langt, for eksempel her, inn til Bergen for å få nytt pass, så vet man at det kommer med jevne mellomrom besøk fra en passbuss, sier statsministeren.

De siste årene har regjeringen lagt ned over 60 passkontorer, og det er rundt 70 igjen.

– Selv om vi organiserer politiet på en annen måte, skal vi sørge for et tjenestetilbud som kommer ut til de som trenger det, sier Solberg.

Strengere krav

Statsministeren sier at det først og fremst er for å sikre kvaliteten på passene at de har kuttet ned på antall kontorer, og at det ikke har så mye med politireformen å gjøre.

– Vi så at det betød for lang avstand for noen, og derfor etablerer vi passbusser.

Justisministeren begrunner omleggingen slik:

– Det er helt andre krav til kompetansen til de som jobber med å utstede pass og id-kort, og til systemer for å produsere det. Det handler blant annet om økt id-kontroll, sier hun.

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt, som drifter den sørlige passbussen, ber folk om komme i gang med å booke time.

– Nå gjelder det å følge med på hvor bussen er for de som bor i sør og nord. Det kunngjør vi på politiet.no, så er det bare å stille opp til den timen man får tildelt. Dette er et fullverdig pass- og id-kontor.

Ikke imponert

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum er blant dem som har kjempet for å beholde passkontorene. Han mener passbuss-konseptet viser problemet med måten regjeringen tenker på.

– Passbussen er ikke et problem fra eller til. Men hvorfor bygge ned lokale tiltak landet rundt, og så komme med kompenserende tiltak på denne måten. Man kunne hatt levende lokalsamfunn med et politisted som også utstedte pass, sier han til NTB.

– Er ikke dette «tjenester nær folk», slik dere vil ha?

– Jo da, jeg er ikke mot den bussen. Men dette er å fjerne de offentlige kontorene og arbeidsplassene på små steder, og så skal det komme en eller annen buss fra Trondheim eller Bergen i stedet, sier Vedum.

Han viser til at tall om at 261 kommuner har mistet over 9.000 statlige arbeidsplasser i perioden fra 2013 til 2019.

Statsministeren mener på sin side at tilbudet ligger tett opp til Senterpartiets slagord om å levere tjenester nær folk.

– Dette er et eksempel på tjenester nær folk. Og disse bussene er tjenester på hjul nær folk. Som er viktig. For det er heller ikke optimalt i et samfunn hvis du skal ha åpent mange tjenester når du ikke trenger det, men at vi faktisk har det når vi trenger det, sier Solberg til NTB.