Bergen forlenger strenge smitteverntiltak

NTB

Bergen forlenger de skjerpede smitteverntiltakene i kommunen fram til søndag 29. august. Fredag ble det bekreftet 62 nye smittede i bykommunen.

– Smitten har flatet noe ut, og det ser ut til at vi har unngått den største smittetoppen. Men det er fortsatt på et for høyt nivå, og vi har ikke greid å senke oss til nivået vi trenger, sier fungerende byrådsleder Lubna Boby Jaffery (Ap) på en pressekonferanse fredag.

Der bekrefter hun at smitteverntiltakene som ble innført onsdag 11. august forlenges fram til 29. august.

Blant annet er det ikke tillatt å være til stede ved innendørs private sammenkomster med mer enn ti personer. I tillegg ble det innført påbud om munnbind på blant annet butikker, kjøpesentre og kollektivtransport.

To fullvaksinerte beboere er døde

I tillegg videreførte byrådet innstrammingene fra 6. august som blant annet omfatter obligatorisk registrering av gjester på serveringssteder, lik skjenketid ute og inne, munnbindplikt og krav om lydnivå på steder hvor det spilles musikk som gjør det mulig for folk å prate sammen med én meters avstand.

Det ble også innført besøksrestriksjoner på sykehjem.

Som følge av smitten er en rekke skoleklasser og lærere i karantene. Totalt er det påvist smitte på 28 skoler i Bergensområdet, skriver Bergens Tidende.

Smitten har også nådd sykehjem. To fullvaksinerte beboere er døde, skrev Bergen kommune i en pressemelding fredag.