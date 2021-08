Flere refser Tines nye yoghurtskje: – Som en tørr plankebit

NTB

Tine Meieriet har fjernet plastskjeen fra sine produkter av klimahensyn. Men den nye treskjeen har fått kritikk, og flere hevder den ødelegger smaksopplevelsen.

Det er EU-direktivet om forbud av engangsplast som er grunnen til at Tine Meieriet trekker sine plastskjeer fra sine produkter, deriblant yoghurt, skriver Nationen.

Flere forbrukere har gitt Tine det glatte lag i Facebook-gruppen «Venner av norsk landbruk», som har 85.000 medlemmer, etter lanseringen av treskjeene.

Flere er misfornøyd med Tines nye treskje, som nå kommer med blant annet meieriets yoghurtprodukter. Selskapet lover at endringen kun er midlertidig. Les mer Lukk

Noen påstår treskjeen er «vemmelig å spise av» og at den «smaker som en tørr plankebit». Flere påpeker at både begeret og lokket på yoghurtene fremdeles er i plast.

Kommunikasjonssjef Olav Håland i Tine bekrefter at de har fått blandede tilbakemeldinger på den lille treskjeen, blant annet at den gir tresmak i maten og at den er for kort. Håland understreker at treskjeen er en midlertidig løsning og beklager at forbrukere er misfornøyd.

– I løpet av høsten vil det komme en ny skje laget av bambus. Det blir en todelt skje som er like lang som den tidligere plastskjeen og den har en glatt overflate, forsikrer han.