NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 19. august.

612 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 612 koronasmittede i Norge. Det er 23 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 540 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 481, så trenden er stigende.

Ved midnatt natt til torsdag var det utført 6,8 millioner koronatester her i landet siden februar i fjor. I alt har 146.373 personer testet positivt.

144 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det er registrert 144 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 37 over snittet de sju foregående dagene. 144 tilfeller er 39 flere enn på tirsdag, og 18 flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 91 smittede per dag.

Folkehelseinstituttet anslår at R-tallet, altså hvor mange personer en koronasmittet person smitter videre, i Oslo er på 2,31 siden 15. juli, skriver VG. Smittetrykket er høyest i bydelene Stovner, Søndre Nordstrand og Alna, og lavest i Nordstrand. Totalt er 39.847 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Sp-ordførere åpner for borgerlig samarbeid og vil droppe SV

Flere Sp-ordførere åpner for samarbeid med borgerlig blokk, men flertallet ønsker aller helst å regjere alene med Ap, viser en rundspørring gjort av Nationen. 45 av partiets 133 ordførere sier at de ønsker regjeringsalternativet partileder Trygve Slagsvold Vedum har regissert, der det kun samarbeides med Arbeiderpartiet, om mulig også i mindretall.

Sju av dem åpner for å også ta med SV i samarbeidet, mens én av dem sier valgresultatet bør avgjøre, skriver avisa. 53 av partiets 133 ordførere har svart i rundspørringen. 20 av dem åpner for å samarbeide med ett eller flere av Høyre, KrF, Venstre og Frp.

IMF holder tilbake penger

Det internasjonale pengefondet (IMF) holder tilbake midler til Afghanistan. En talsperson for IMF forklarer det med at verdenssamfunnet ikke har anerkjent noen ny regjering i Kabul.

Beslutningen betyr at Afghanistan ikke får tilgang til et eksisterende låneprogram på 370 millioner dollar. Samtidig har USA frosset afghanske midler etter at Taliban tok makten i Afghanistan.

Haitis dødstall stiger

Dødstallet etter lørdagens jordskjelv i Haiti har steget til 2.189, viser en oppdatering fra myndighetene i natt. Antall skadde oppgis til over 12.000 mennesker.

Over 7.000 hjem er ødelagt og mer enn 12.000 boliger påført skader. Skoler, kirker og kontorbygninger er også ødelagt eller påført store skader etter det voldsomme skjelvet som rammet landet med en styrke på 7,2 lørdag morgen.

Smitten øker i Australia

For andre dag på rad er det registrert ny smittetopp i de australske delstatene New South Wales og Victoria med henholdsvis 681 og 57 nye smittede. Hele New South Wales, samt Melbourne, er nedstengt.

I New Zealand har man de siste dagene fått landets første smitteutbrudd på seks måneder med totalt 21 påviste tilfeller så langt. Smitten der kom via en passasjer fra Australia.