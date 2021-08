65 nye registrerte smittede i Bergen

NTB

Det er registrert 65 nye coronasmittede personer i Bergen det siste døgnet. 16 har ukjent smittevei.

Bergen kommune opplyser at 46 av de smittede er nærkontakter, mens seks er importsmitte.

2.137 personer testet seg i Bergen kommune tirsdag.

Smittetallene i Bergen har vært stabile høye den siste uken. Tirsdag var tallet 60, mens de to dagene før der var 34 og 54. Nå følger kommunen spent med på skolestart og fadderuke.

– Det kan være demotiverende dersom man ser noen som gir blaffen i smitterådene, så derfor vil jeg berømme de av studentene som nå er i fadderuken og velger å følge smittevernreglene samvittighetsfullt. Det er et viktig bidrag for at vi skal få kontroll på smittesituasjonen i Bergen, sier smittevernoverlege Egil Bovim.

8.319 personer har fått påvist smitte i Bergen siden pandemiens start.