Nakstad: Smittehopp som ventet etter så mye kontakt mellom folk

NTB

Smittehoppet det siste døgnet er ikke overraskende, mener assisterende helsedirektør Espen Nakstad. Fortsatt er det uvisst hvor alvorlige følgene blir.

Nesten 750 nye coronasmittede ble registrert siste døgn – det høyeste tallet siden tidlig i april.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 537 coronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 465, så trenden er stigende.

– Hadde disse tallene kommet for et halvt år siden, ville de skremt vannet av oss, sier Nakstad til NTB.

Han sier tallene er som ventet fordi folk har mye mer kontakt med hverandre enn tidligere i sommer. Men nå er ikke situasjonen like alvorlig fordi så mange er vaksinert.

Til nå har vel 3,7 millioner nordmenn fått første dose av coronavaksinen, mens 2,2 millioner har fått andre dose.

Bekymret for eldre

For hver uke som går, blir konsekvensene derfor mindre alvorlige. Likevel er det viktig å være på vakt for å hindre smitte.

– Det er vanskelig å si hvor mange innleggelser det blir de neste ukene, det spørs hvilke aldersgrupper som smittes mest. Vi er mest bekymret for uvaksinerte i høyere aldersgrupper, sier han.

Tirsdag var 32 coronapasienter innlagt på sykehus, tre flere enn dagen før.

Høie: – Vil alltid være noen som ikke vil vaksinere seg

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Torstein Bøe / NTB Les mer Lukk

Helseminister Bent Høie bekrefter overfor NTB at det er rundt 10 prosent av den eldste delen av befolkningen som fortsatt ikke er vaksinert.

– Derfor er det viktig å være veldig tydelig på at det fortsatt fins mulighet til å få vaksine. Men det vil alltid være noen som ikke vil vaksinere seg, sier Høie.

Han understreker at kommunene gjør mye for å nå ulike grupper i samfunnet for å få best mulig vaksinedekning.

– Vi skal nå veldig snart se på mulighetene for å vaksinere 16- og 17-åringer, sier Høie til NTB, uten å ville angi tidspunktet noe nærmere.

– Deretter skal vi vurdere vaksiner for dem mellom 12 og 16 år. For dem under 12 år er det foreløpig ingen godkjente vaksiner.

Rekordhøyt vaksinetempo

Nakstad sier det er flere grunner til at en del eldre fortsatt ikke har vaksinert seg, selv om de har fått tilbud om det. Noen kan ha vært på ferie da de fikk time, mens andre har vært på reise i utlandet.

– Noen kan ha vært usikre, men lander på at de ønsker vaksine likevel, sier Nakstad.

Han presiserer at vi fortsatt ikke har befolkningsimmunitet.

– Vaksinetempoet er høyere enn noen gang. Vaksinekalenderen til FHI tyder på at vi er i mål med vaksineringen av alle voksne i Norge innen midten av september.

Fredag ble det kjent at Norge får én million ekstra doser med Moderna-vaksinen fra Polen, og at vaksineringen dermed kan skyte enda mer fart.

Flere utbrudd sannsynlig

De få ukene som gjenstår før vi er i mål med vaksineringen, blir avgjørende for om vi får en fjerde smittebølge eller ikke. Folk har mye mer kontakt enn tidligere, og den svært smittsomme deltavarianten lar seg ikke be to ganger.

– Det er sannsynlig med flere utbrudd som kan bli krevende å håndtere for kommunene, men samtidig vil vaksinasjonstempoet hjelpe oss mye. Viruset møter flere og flere vaksinerte og klarer ikke like lett å smitte, sier Nakstad – som samtidig igjen advarer mot tett kontakt:

– Husk å holde avstand i det offentlige rom, hold deg hjemme hvis du ikke er frisk og test deg ved symptomer.