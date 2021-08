Veteran bidro til å fjerne eksplosiver i Afghanistan: – Kan ikke si det var bortkastet

NTB

Forsvarets veterantjeneste har ikke innført noen ekstratiltak i forbindelse med situasjonen i Afghanistan. – Noen kan føle vi mislyktes, sier veteranleder.

– Forsvaret jobber med anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av sine veteraner. Vi har, så vidt meg bekjent, ikke iverksatt noen ekstra strakstiltak for veteraner fra tidligere operasjoner i Afghanistan, sier Forsvarets veteraninspektør Morten Henriksen til NTB.

Han legger til at Forsvaret foreløpig ikke har merket noen ekstra pågang på «Forsvarets åpne dør», en telefonlinje for veteraner og deres familier som har behov for å snakke med noen før under og etter tjenesten.

– Forsvaret ettårsprogrammet følger opp veteranen og familien før, under og etter deployering. Utover det har vi flere tilbud til veteranene. Jeg vil også nevne de over 20 ulike organisasjonene vi støtter, som følger opp veteraner igjennom aktiviteter. De skaper viktige arenaer hvor veteraner møtes, sier Henriksen.

– Ingen skal skamme seg

I alt har rundt 100.000 nordmenn tjenestegjort i utlandet siden andre verdenskrig. Rundt 10.000 av dem har tjenestegjort i Afghanistan.

Generalsekretær Bjørn Robert Dahl i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner sa mandag til NTB at flere norske veteraner som deltok i Afghanistan, er bekymret for situasjonen til tidligere kollegaer og samarbeidspartnere.

I USA har veteraner VG har snakket med uttalt at de frykter en bølge av psykiske problemer i kjølvannet av at Taliban overtok kontrollen. Enkelte spør seg hva som var vitsen med operasjonen, sier Afghanistan-veteran James Pobanz til avisen.

Kommunikasjonssjef Jostein Røraas ved Forsvarets veterantjeneste sier holdningen kan være annerledes blant de norske veteranene.

– Ingen av dem jeg har snakket med på jobb, og jeg har snakket med flere som har vært i Afghanistan, sier de skammer seg over å ha vært der. De sier heller ikke at de kjenner på en følelse av at det var bortkastet å være der, men noen føler kanskje det, sier han.

Delte meninger

Røraas sier veteranene sitter igjen med mange ulike tanker etter at 20 år med militær innsats i landet endte med at Taliban tok kontroll.

– Du har nok hele spekteret av tanker. Noen mener dette ikke har noen sammenheng med at de var der og gjorde den jobben de gjorde, og tenker det de gjorde var viktig for det landet i den situasjonen, sier Røraas.

– Andre tar på seg den politiske hatten. De var der for å skape fred i Afghanistan, og føler de mislyktes med det de gjorde. Alle har sin opplevelse av dette og ingen har feil. Men vi mener ingen skal føle at det var bortkastet å være der, sier han.

Røraas tjenestegjorde selv i Afghanistan.

– Jeg var der i 2002 og satt nattevakt i Kabul den 11. september. De vi støttet med samband, bidro med å rydde en formidabel mengde eksplosiver som kunne tatt menneskeliv. En kan vel ikke si det var bortkastet, sier han.

Sosialt samvær

Man blir veteran i det øyeblikket man er ferdige med den internasjonale tjenesten.

Røraas sier det er hyppig sosialt samvær mellom veteranene gjennom de ulike organisasjonene. Han trekker særlig fram pizzakveldene, og tror Afghanistan vil kunne bli hyppig diskutert her i tiden fremover

– De har mange aktiviteter og samlinger og sørger virkelig for en oppfølging av disse veteranene. Det er ikke umulig at det blir mer aktivitet her nå og at tematikken vil være mer i retning av det som skjer i Afghanistan, i alle fall for de som har vært der, sier Røraas.