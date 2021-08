Tina Bru slår alarm: Frykter havvindkaos med Sp

NTB

Senterpartiet sier blankt nei til å koble norsk havvind til kraftmarkedet i Europa. Det kan spenne bein på hele satsingen, advarer Tina Bru.

Det var i en debatt på Arendalsuka tirsdag formiddag uenigheten boblet til overflaten.

– Med de uttalelsene Senterpartiet nå kommer med, frykter jeg at man spenner bein på hele den norske havvindsatsingen, sier en opprørt olje- og energiminister Tina Bru (H) til NTB.

Hun frykter nå en omkamp etter valget som kan sette prosessen langt bak i tid.

– Det er det siste bransjen trenger nå – og det siste Norge trenger hvis vi skal være med i kappløpet på havvind framover, advarer Bru.

Energimelding

Det er uttalelser fra Sps parlamentariske leder Marit Arnstad som er bakteppet for krangelen.

Arnstad gjør det nemlig klart at Senterpartiet ikke uten videre vil gå videre med Brus stortingsmelding «Energi til arbeid» hvis det blir et regjeringsskifte i høst.

– Vi kan ikke uten videre overta Høyres energimelding. Vi må ta en selvstendig vurdering av om den skal videreføres, eller om vi skal legge fram et tillegg til meldingen, bekrefter Arnstad overfor NTB.

Hun mener Bru selv må ta skylden for at de folkevalgte ikke rakk å behandle meldingen før valget. Meldingen kom nemlig ikke til Stortinget før i juni.

– Hvis Bru virkelig er bekymret for dette, burde hun ha fått opp farten og lagt fram den meldingen mye tidligere.

Senterpartiet forhandler alltid, men går i utgangspunktet til valg på et samarbeid med Ap, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer Lukk

Sier nei til hybridløsning

Arnstad varsler samtidig omkamp om flere spørsmål som omtales i meldingen.

Det ene er regjeringens signaler om at områder for bunnfast havvind i Sørlige Nordsjø II skal tildeles ved auksjon.

Her vil Sp ha en ny gjennomgang.

Det andre er planene om en hybridløsning der havvind på norsk sokkel kobles både til kraftnettet i Norge og til kraftnettet i Europa. Det sier Senterpartiet blankt nei til.

– Vi vil ikke ha en utbygging av havvind der havvindinstallasjonen bare blir en node som ligger midt i en mellomlandsforbindelse mellom Norge og Europa, sier Arnstad.

– Da har du bare bygd en ny mellomlandsforbindelse via en havvindstasjon, sier hun.

Strid om subsidier

Bru understreker for sin del at hybridløsningen ikke er ferdig utredet.

Men industriaktørene som har vist interesse for å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II, har vist klar preferanse for denne løsningen fordi det vil kunne gjøre utbyggingen lønnsom for dem.

– Hvis de blir tvunget til å ha kabel kun inn til Norge, og ikke får lov til å koble seg på andre land i Europa, så betyr det at Norge må være villig til å subsidiere dette – i stedet for å tjene penger på det, sier Bru.

– Jeg tror dette er nok et eksempel på hvorfor Sp nå er i fritt fall på målingene, raser hun.

Arnstad er for sin del åpen for å trå til med subsidier.

– Det kan godt være at dette betyr at det norske samfunnet må bruke flere ressurser på å bygge ut havvind. Men det er Senterpartiet forberedt på, sier Arnstad til NTB.

– Det vi vil, er at kraften skal brukes til å utvikle industriarbeidsplasser i Norge, fastholder hun.