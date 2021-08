NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til onsdag 18. august.

Høyeste smittetall siden tidlig i april

Det siste døgnet er det registrert 747 koronasmittede i Norge. Det er 81 flere enn samme dag i forrige uke, og det høyeste antallet på ett døgn siden 8. april, da det ble registrert 878 nye tilfeller.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 537 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 465, så trenden er stigende.

105 nye smittetilfeller registrert i Oslo

Det er registrert 105 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er tre under snittet de sju foregående dagene. 105 tilfeller er 29 færre enn på mandag, og elleve færre enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 88 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i bydelene Søndre Nordstrand og Stovner, der smittetrykket ligger på 324 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Etter det følger Alna (283). Smittetrykket er for tiden lavest i bydel Nordstrand, med 88 smittede per 100.000 innbyggere de to siste ukene. Totalt er 39.702 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

14 nordmenn evakuert til Danmark

14 nordmenn og en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Danmark er evakuert fra Afghanistan og på vei med et dansk fly til København. Det opplyste dansk UD i natt.

Flyet hadde avreise fra Islamabad i Pakistan. Pakistan bistår Danmark i evakueringen av danske borgere fra Afghanistan, samt lokale afghanere som har arbeidet for Danmark.

G7 skal diskutere Afghanistan

USAs president Joe Biden og britenes statsminister Boris Johnson er enige om å innkalle til et nettmøte med G7-lederne for å diskutere Afghanistan.

– De er enige å holde et nettbasert møte med G7-lederne i neste uke for å diskutere felles strategi og tilnærming, het det i en uttalelse fra Det hvite hus i natt norsk tid.

20.000 afghanere til Storbritannia

Opptil 20.000 afghanere på flukt fra Taliban skal få opphold i Storbritannia på lenger sikt. 5.000 av dem kan få komme til landet i år. Kvinner, jenter, religiøse og andre minoriteter skal prioriteres.

– Jeg ønsker å forsikre om at vi gjør alt som er mulig for å støtte de mest sårbare som flykter fra Afghanistan, slik at de kan starte opp et nytt liv i trygghet i Storbritannia, sier innenriksminister Priti Patel.

New Zealand stenger ned

New Zealands regjering innfører fra i dag en tre dager lang nasjonal nedstenging etter at deltavarianten av koronaviruset er påvist i landet. I landets største by Auckland vil det være restriksjoner i en uke fremover.

Det opplyste statsminister Jacinda Ardern i natt norsk tid. Beslutningen ble tatt på kort varsel etter at fem smittetilfeller er påvist. Det første tilfellet ble påvist i går og de øvrige fire i dag.