Fedre på hjemmekontor bidrar mer til husarbeidet

Pandemien har vært dårlig for likestillingen, men fedre på hjemmekontor har tatt mer ansvar for husarbeidet, ifølge tall fra Bufdir og YS. Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB Les mer Lukk

NTB

Pandemien har generelt sett vært dårlig for likestillingen, ifølge Bufdir, men det finnes et lyspunkt: Menn på hjemmekontor tar mer ansvar for husarbeidet.