Fjellfast mann ble hjulpet ned fra fjell på Sunnmøre

En mann i 30-årene gikk seg tirsdag kveld fast ved fjellet Jakta på grensa mellom Ørsta og Volda på Sunnmøre. Han ble hjulpet ned av Røde Kors.

Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om hendelsen rundt klokken 22, skriver Sunnmørsposten.

– Personen har ringt inn selv og sagt at det ikke er mulig å komme seg videre. Personen har det i utgangspunktet greit, og er ikke skadd, men har behov for hjelp ned. Mannskaper fra Røde Kors og et redningshelikopter jobber med å få vedkommende ned, sa redningsleder Per Hognaland til avisa.

Like etter klokka 2 tvitrer Møre og Romsdal politidistrikt at mannen blir fulgt ned fra fjellet av Røde Kors. Det er ikke snakk om noen personskade.

Jakta ruver 1.588 meter over havet. Ifølge Sunnmørsposten var det en del tåke og skyer i området, og Røde Kors-mannskapene ble derfor fløyet så høyt opp som mulig av redningshelikopteret. Det kom fra Florø og samarbeider med Ørsta Røde Kors.