Bergensbanen åpnet igjen etter dyrepåkjørsel

NTB

Bergensbanen er gjenåpnet etter at sju kyr ble påkjørt av toget i en tunnel rett før Mølfjell. Fem kyr omkom.

Det ble kraftige forsinkelser på Bergensbanen etter ulykken tirsdag kveld.

Toget var på vei fra Oslo til Bergen da det kjørte på flokken med kyr, noe som skapte kraftige forsinkelser på Bergensbanen tirsdag kveld.

– Jeg kunne se kyrne som lå skadd på togskinnene, sier en passasjer Bergens Tidende pratet med rett etter ulykken.

I 21-tiden ble strekningen åpnet for trafikk. Vy meldte da at togene kjører, men at det fortsatt kan oppstå forsinkelser og innstillinger.

Viltforvalter i Voss kommune, Ingmar Slettemark, forteller at det var totalt sju kyr i tunnelen.

– Fem av dem er omkommet, sier han.

To kyr blir reddet ut. De får tilsyn av veterinær.