Solvang brukte upublisert lobby-rapport i klimadebatten i Arendal

NRK-programleder Fredrik Solvang i samtale med MDG-leder Une Bastholm under mandagens partilederdebatt.

NTB

MDGs Une Bastholm er kritisk til at NRKs programleder Fredrik Solvang brukte en upublisert rapport bestilt av Norsk olje og gass under partilederdebatten.

Under mandagens debatt i Arendal argumenterte Bastholm for at det vil ha en klimaeffekt om Norge slutter med olje og gass. Hun refererte til uavhengig forskning fra SSB i sitt argument, men ble kontret av Solvang som viste til en rapport fra Rystad Energy som sier det motsatte.

Dagbladet får bekreftet at rapporten er bestilt av interesseorganisasjonen Norsk olje og gass. Denne opplysningen kom ikke med da Solvang refererte til rapporten.

– NRK bør så klart også være kritiske til rapporter som er bestilt av en enkeltnæring med stor økonomisk interesse, sier Bastholm, og legger til at hun synes det er uheldig at Solvang brukte en upublisert rapport hun selv ikke hadde kjennskap til.

NRK sier på sin side at kontakten med Norsk olje og gass og Rystad var en del av ordinært researcharbeid. Redaktør i NRKs nyhetsdivisjon Knut Magnus Berge, som svarer på vegne av Solvang, erkjenner imidlertid at de kunne opplyst tydeligere hvor rapporten kom fra.

– Vi kunne sikkert opplyst om dette bedre. Men poenget vårt var å få fram at dette er et punkt det er strid om, sier Berge til Dagbladet.