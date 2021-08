Norges Veteranforbund: – Mange er bekymret for situasjonen til dem man har jobbet sammen med

NTB

Flere norske veteraner som deltok i operasjoner i Afghanistan, er bekymret for situasjonen til tidligere kollegaer og samarbeidspartnere.

– Det er mange som har et personlig forhold til dem man har jobbet sammen med i Afghanistan. Det blir knyttet sterke bånd når man jobber under forhold som er tøffere enn vanlig, sier generalsekretær Bjørn Robert Dahl i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner til NTB.

Han sier at tilbakemeldingene forbundet har fått fra medlemmer, og det de har gitt uttrykk for i sosiale medier, er at tidligere afghanske ansatte nå bør få oppholdstillatelse i Norge basert på at sikkerhetssituasjonen i landet har endret seg.

– De som er ansvarlige for vurderingen, ser på grunnlaget for opphold, og sikkerhetssituasjonen til en del av de lokalt ansatte som jobbet for norske styrker, har endret seg radikalt siden de søkte om opphold og fikk avslag. Det medfører en forpliktelse til å vurdere situasjonen på nytt, sier Dahl.

Ny vurdering av eks-ansatte

Forsvarsdepartementet bekreftet overfor Vårt Land søndag at de vil se på sakene til afghanere som tidligere har vært ansatt av Norge på nytt.

Justisminister Monica Mæland (H) sa til NTB mandag morgen at lokalt ansatte for Norge i Afghanistan som ikke søkte asyl i forbindelse med søknadsordningen i 2015, kan få søknaden sin behandlet.

– I forbindelse med behandling av saker etter 2015-instruksen fikk ti personer avslag av tungtveiende grunner. Det legges ikke opp til å behandle disse søknadene på nytt. Derimot finnes det grupper som ikke var dekket av 2015-instruksen. Det finnes også personer som har vært lokalt ansatte, som av ulike grunner valgte å ikke søke i forbindelse med søknadsordningen i 2015. Disse gruppene kan bli behandlet nå i lys av den alvorlige situasjonen, sa Mæland.

Flere frykter for livet

Dahl i Veteranforbundet er glad for beskjeden fra Mæland.

– Det ligger et moralsk ansvar for å se på disse sakene på nytt. Det er en del kontakt mellom nordmenn og de som jobbet for Norge i Afghanistan nå. Spesielt den administrative delen av dem som var ansatt, står fram og sier at de frykter for livet sitt, forteller Dahl.

Samtidig er situasjonen på bakken i Afghanistan mer usikker enn på lang tid. Taliban har inntatt Kabul og er i ferd med å overta makten, mens utlendinger og lokalbefolkningen mandag flokket til flyplassen for å forsøke å komme seg ut.