Frps Gulati: Kanselleringskultur er et prinsipielt problem

Frps Himanshu Gulati mener den såkalte kanselleringskulturen er et trist og prinsipielt problem i samfunnet.

NTB

