Solberg: Enighet om å hente de som har bistått Nato i Afghanistan

NTB

Erna Solberg (H) sier det er forståelse internt i Nato for at man skal hjelpe dem som har bistått organisasjonen og ikke noe spesifikt land ut av Afghanistan.

Tidligere er det klart at det er bred politisk enighet om å hjelpe med å hente lokalt ansatte som har bistått norske styrker ut av krigsherjede Afghanistan.

Det er imidlertid flere som har bistått Nato, som Norge er en del av, som ikke nødvendigvis har bistått norske ansatte direkte.

– Dette har vi vært tydelige på, vi skal bidra til at de som ikke er spesifikt på ett land også får en mulighet når de har jobbet for de internasjonale styrkene, sier statsministeren til NTB etter mandagens partilederdebatt.

– Det er en forståelse internt i Nato at man skal finne en fordeling og løsning som gjør at de også skal få hjelp til å komme ut. Vi vet ikke akkurat nå hvor mange det er, men har signalisert tydelig til Nato om at det er en enighet om det, sier hun.