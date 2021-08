Beinrestene i Lier stammer trolig fra en kvinne

NTB

Beinrestene som ble funnet på Tranby i Lier i april i år, stammer høyst sannsynlig fra en kvinne, opplyser politiet.

Politiet har fått flere svar etter at resultatet fra DNA-analysene av beinrestene er klare, skriver Drammens Tidende.

– DNA-prøvene sier at dette høyst sannsynlig er en kvinne. Nå venter vi på karbondatering. Vi håper da å få vite hvor gamle beinrestene kan være, sier Tina Berg, som er seksjonsleder for etterforskning og etterretning ved Drammen politistasjon.

Hun opplyser at DNA-et ikke har gitt treff i savnetregisteret.

Beinrestene ble funnet i et skogholt rett ved E18 på Tranby i april, og det ble tidlig klart at de stammet fra et menneske. Politiets hovedteori er at beinrestene stammer fra Tranby kirke.