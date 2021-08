Norsk øyenvitne på flyplassen i Kabul: – Helt vanvittig

Afghanere klatrer opp på et fly mens de venter på Kabul flyplass i Kabul 16. august 2021. (Foto av Wakil Kohsar / AFP)

NTB

Norske Ayesha Wolasmal er blant dem som prøver å komme seg vekk etter at Taliban inntok Kabul. Det er helt vanvittig her nå, skriver hun fra flyplassen.

– Utenfor den militære flyplassen står det rundt tusen afghanere, inkludert kvinner og barn, som desperat prøver å komme seg inn gjennom porten og videre ut av landet, skriver Wolasmal til VG.

I tillegg er det flere hundre mennesker på den sivile delen av flyplassen. Wolasmal mener amerikanerne må sikre flyplassen slik at tusenvis av afghanere kan komme seg ut av landet.

– Jeg er veldig bekymret for venner og bekjente som risikerer å bli sittende fast når Taliban nå er i ferd med å komme til makten, sier Wolasmal.

Hun har en sterk tilknytning til landet, der hun har jobbet i flere år og der foreldrene hennes kommer fra.

Hun sier mange av dem som forsøker å flykte, har spilt en sentral rolle i gjenoppbyggingen i de 20 årene siden Taliban sist styrte landet.

– Dette er alt fra helt vanlige afghanere som i løpet av disse årene har fått mange muligheter gjennom det internasjonale nærværet, til journalister, intellektuelle og aktivister. En gruppe Vesten og Norge omfavnet og tok til sitt bryst, men som nå står på bar bakke, skriver Wolasmal.

Flere skal være døde

Minst sju personer har mistet livet i kaoset på flyplassen i Kabul, opplyser kilder i det amerikanske forsvaret.

Blant de døde er personer som klamret seg til et amerikansk militærfly mens det tok av. En stor folkemengde løp ut på flyplassområdet mandag i et forsøk på å komme seg ut av landet etter at Taliban har tatt makten.

Hendelsen der flere forsøkte å klamre seg til transportflyet, ble fanget opp på film. Det er også opptak som viser folk som faller fra flyet mens det klatrer på himmelen over Kabul.

Satellittbilder over flyplassen i Kabul viser at store folkemengder har tatt seg ut på flyplassområdet i et håp om å komme seg ut av landet. Les mer Lukk

Videoer i sosiale medier viste enorme folkemengder som mandag stormet flyplassen, og amerikanske soldater skal ha avfyrt skudd i luften for å hindre folk i å ta seg inn på rullebanen.

– Menneskemengden er ute av kontroll. Skuddene ble avfyrt for å få kontroll over kaoset, sier en amerikansk tjenestemann til Reuters.

– Prøvde å storme fly

Flere videoer viser mennesker som tilsynelatende prøver å ta seg inn i parkerte fly og klatrer opp på bygninger på flyplassen.

I en annen video løper en menneskemengde ved siden av et amerikansk militærfly som sakte kjører bortover rullebanen. Noen har klatret opp på siden av flyet.

Dataanalytikeren Massouma Tajik (22) forteller til nyhetsbyrået AP at hun hørte skudd da en gruppe menn og kvinner forsøkte å klyve om bord på et fly.

Afghanske luftfartsmyndigheter har opplyst at alle kommersielle flygninger fra Kabul er kansellert. USA har overtatt kontrollen over flytrafikken.

– Det vil ikke bli noen kommersielle flygninger fra Hamid Karzai lufthavn for å unngå plyndring. Vennligst ikke dra i all hast til flyplassen, heter det i en uttalelse fra luftfartsmyndighetene.