Slik blir den nye hverdagen på campingplasser i Norge

Hver sommer brenner det i flere titalls campingvogner. Nå blir kravene til brannsikkerhet skjerpet for å unngå at campingplasser blir en brannfelle.

Tett i tett står campingvognene linet opp på mange av de mest populære campingplassene. Det går som regel bra, men hvis uhellet først er ute, kan brannen spre seg raskt og få fatale konsekvenser.

Norsk brannvernforening anbefaler å holde minst fire meter avstand mellom ulike campingenheter.

– Dette er også et krav Regjeringen ønsker å innføre fra 1. januar 2022, noe som er svært gledelig og som vil bety mye for brannsikkerheten på norske campingplasser, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk Brannvernforening.

På Granmo Camping i Oppdal oppsto det en eksplosjonsartet brann om morgenen 20. juli. Brannen spredde seg til minst to nærliggende campingvogner.

3-400 campinggjester måtte evakueres, og det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter til brannen var under kontroll.

To turister, som lå og sov i en av campingvognene som brant, ble til alt hell vekket av en teltturist på stedet.

Campingeier Lars Hevle uttalte til NRK at avstanden mellom campingvognene trolig var helt avgjørende for at brannen ikke spredte seg ytterligere.

Brannvesenet kan bli hindret i slukningsarbeidet



At campingvognene står tett kan også føre til at brannmannskapene blir hindret i slukningsarbeidet.

Nå tar norske myndigheter grep for å gjøre campingplassene mer brannsikre og tryggere. Regjeringen innfører derfor krav om parsellinndeling og etablering av branngater for å hindre at branner sprer seg raskt.

Forslaget skal sendes ut på høring og vil tre i kraft samtidig som kravet om fire meters avstand innføres. De nye kravene trer i kraft 1. januar 2022.

– Øker tiden du har på å komme deg i sikkerhet

– Hensikten med sikkerhetsavstanden er å begrense spredningen ved brann slik at personer nær brannen har tid til å rømme. Med økt avstand øker du også tiden du har på å komme deg i sikkerhet, understreker Søtorp i Norsk Brannvernforening.

Han viser til at campinglivet er blitt svært populært, men at ikke alle er klar over at denne ferieformen også kan medføre brannrisiko.

– På camping bor, sover og hygger vi oss i delvis trange og ukjente omgivelser omgitt av lett antennelige materialer. I kombinasjon med bruk av åpen flamme, gass, grill og elektriske apparater øker det risikoen for branntilløp, påpeker Søtorp.

«Eierne av campingplasser gidder ikke å bry seg om brannsikkerhet»

Hvert år er det rundt 45 campingbranner i Norge. De fleste skjer i sommerhalvåret

– Ja, når eierne av campingplasser ikke gidder å bry seg om brannsikkerhet og fornuftig plassering av campingvognene, blir det sånn. På mange campingplasser stappes det inn så mange vogner som mulig. Money, money, vet du!, skriver en leser i kommentarfeltet på Sol.

Ifølge Brannvernforeningens egne campingtips oppfordres campingturister til å være kritisk ved valg av campingplass, stille krav til sikkerheten og ha minimum ett pulverapparat på seks kilo lett tilgjengelig.