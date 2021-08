Far og sønn funnet døde etter mulig okseangrep i Sykkylven

Oversiktsbilde fra Velledalen i Sykkylven kommune, der to personer søndag ble funnet døde. Politiet mistenker at de har blitt drept av okser. Foto: Christine Fohlin Verneland, Nyss / NTB

NTB

Det var en far og en sønn som ble funnet døde på et beite i Sykkylven på Sunnmøre søndag kveld. Politiet tror de to kan blitt drept av okser.

Det var Odd Kåre Fet (78) og Ole André Ramstad Fet (52) som døde, opplyste politiet mandag. Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart.

– De to skulle av gårde for å flytte dyr som var på beite. Noe har skjedd på stedet der, som har gjort at dyrene sannsynligvis har gjort utfall mot de to på en slik måte at de har blitt hardt skadd og omkommet, sier seksjonsleder Tony Gjerde på Sykkylven lensmannskontor.

Detaljene i hendelsesforløpet er foreløpig ikke kjent. Politiet vil fortsette etterforskningen. De kategoriserer hendelsen som en tragisk ulykke.

Pårørende ber om ro

Ifølge Sunnmørsposten har de avdøde tilknytning til stedet hvor de ble funnet. De pårørende ber om ro.

Sykkylven-ordfører Odd Jostein Drotninghaug sier at de pårørende blir ivaretatt av omsorgsberedskapen i kommunen.

– Vi involverer de som trengs. Kommunens beredskapsteam har stått på siden søndag kveld, hele natten og utover dagen i dag, sier han til Sunnmørsposten.

Han kjente de to omkomne og kaller saken for en tragisk hendelse. Han vet at mange i bygda har fått med seg hva som har skjedd.

– Det er klart at når det kommer helikopter, sykebil og politi på en så liten plass, så er det mange som har fått det med seg, sier han.

Bondelagsleder tilbyr hjelp

Bondelagsleder i Sykkylven, Peder Vik Stave, sier til avisen at de vil tilby hjelp til de pårørende.

– Vi kommer til å tilby hjelp rundt det praktiske ved gårdsdriften. Vi stiller selvsagt opp om det trengs, sier han.

Det blir holdt åpen kirke mellom klokka 19 og 21 mandag kveld.