Pågrepet skytter i Oslo er tidligere forvaringsdømt

NTB

Mannen som ble pågrepet etter skytingen på Skøyenåsen i Oslo søndag, ble dømt til forvaring i 2011.

Han ble da dømt for drapsforsøk etter å ha slått en person i hodet med et jernrør, skriver VG. Mannen i 30-årene er dømt for vold en rekke ganger.

– Jeg har ikke snakket med min klient ennå. Jeg skal snakke med ham nå, og det er mulig det blir et avhør i dag, sier mannens forsvarer, advokat Daniel Storrvik, til avisa.

To personer ble skutt i T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld. De er alvorlig skadd, men tilstanden betegnes som stabil.