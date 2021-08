MDG vil totalfrede Oslofjorden

Bestanden av torsk og blåskjell i Oslofjorden har slitt den senere tiden. MDG mener at en løsning kan være å totalfrede hele fjorden. Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB

NTB

Torskebestanden sliter i Oslofjorden, og det samme gjelder blåskjell. MDG er bekymret og vil nå totalfrede fjorden.

– Dette er det største sammenbruddet av et økosystem som vi står foran i Norge, sier MDG-topp Rasmus Hansson, som også er utdanning biolog, til Aftenposten.

Han mener at det må drastiske tiltak til for å beskytte fjorden mot alt som påvirker fjorden negativt.

– En må starte med å verne hele fjorden. Absolutt hele. Deretter kan en undersøke punkt for punkt hva som ikke skader og åpne for det, sier han, og legger til at til og med bading kanskje bør settes på pause mens man gjør undersøkelser.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn mener på sin side at ytterligere vern ikke vil løse problemene fjorden står overfor.

– Vern kan være bra på noen områder som for eksempel mot utbygging. Men en del av problemene vil ikke bli løst med vern. Om du gjør om fjorden til en nasjonalpark, vil du fortsatt ha problemer med avrenning fra jordbruket gjennom elvene, sier han, og påpeker at deler av fjorden allerede er nasjonalpark.

– Et vern vil ikke gi strengere krav til vannkvaliteten i et område, fastslår han.