To personer skutt på T-banestasjon i Oslo

To personer ble skutt på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo søndag kveld. Den ene er alvorlig skadd, mens den andre er lettere skadd, opplyser politiet. En person er pågrepet.

– Vi fikk melding klokken 20.15 om at det ble skutt inne på Skøyenåsen T-banestasjon. Der fant vi én person som var skutt, og kort tid etter ble det funnet én person til. Det er to fornærmede i saken, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til NTB.

Litt etter klokken 22 skrev politiet på Twitter at de har pågrepet en mann.

– Ut fra opplysningene vi har, tyder det på at det er rett mann, og at han handlet alene. Personen ble pågrepet i nærheten av åstedet, skriver politiet.

Ifølge VG dreier det seg om en mann 30-årene som politiet har kjennskap til fra tidligere.

Politiet jobber fortsatt med å avklare om det er flere gjerningspersoner.

Mann løp langs T-banesporet

Politiet er på stedet med store ressurser. To politihelikoptre sirkler over Skøyenåsen T-banestasjon, som ligger i bydel Østensjø, øst i Oslo.

Politiet er på stedet med store styrker etter at to personer ble skutt på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo søndag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB Les mer Lukk

– Vi har startet en bred etterforskning i saken ved å sikre åstedet, gjennomføre avhør og sikre eventuelle bevis i saken. Vi har fortsatt et stort søk i området etter involverte parter, skrev politiet i en oppdatering på Twitter klokken 21.30.

Øyenvitner sier til Aftenposten at en mann løp langs T-banesporet, hoppet over et gjerde og løp videre i retning sentrum. Han skal ha vært kledd i en mørk shorts og mørk jakke og hadde tatoverte bein. Vitnene forteller også at han lukket jakken, som for å skjule noe.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen

En beboer i blokken ved siden av Skøyenåsen T-banestasjon så den skutte personen fra sin balkong.

– Jeg så at det lå en blodig fyr nede på perrongen og et stort oppbud av politi og ambulanse. I tillegg ser jeg at spesialstyrkene løper rundt her tungt bevæpnet, sier vitnet til VG.

Sporveien skriver på Twitter at det er stans i T-banetrafikken på line 3 som følge av skyteepisoden.