Skudd hørt i Sande i Vestfold – bevæpnet politi på stedet

NTB

Politiet har fått meldinger om at skudd er hørt og sett havne i vannet i Sande i Vestfold. Ingen er skadd.

Sørøst politidistrikt skrev på Twitter klokken 17.21 søndag at de klokken 16.07 fikk melding om at det var hørt flere skudd og sett skudd havne i vannet like ved en hytte litt sør for Ødegården i Sande i Vestfold.

– Politiet har rykket ut bevæpnet og gjort diverse undersøkelser i området, men ikke funnet den eller de som står bak skuddene, skriver politiet.

– Ingen har kommet til skade. Vi ønsker tips om hvem dette kan ha vært. Det kan ha vært i forbindelse med jakt eller lignende, skriver politiet videre.