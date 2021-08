Statsråder innkalt til Stortinget for å orientere om Afghanistan

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) er innkalt til Stortinget for å orientere om situasjonen i Afghanistan.

– Jeg har i formiddag innkalt utenriksministeren og forsvarsministeren til Stortinget kommende uke for å orientere om situasjonen i Afghanistan, skriver Anniken Huitfeldt (Ap), lederen av Stortingets forsvars- og utenrikskomité, på Twitter.

Innkallelsen kommer etter at det tidlig søndag ble meldt om at Taliban-styrker har rykket inn i utkanten av Kabul. Fredag ble det klart at Norge stenger ambassaden i Kabul midlertidig og evakuerer norsk personell og afghanere som har jobbet ved ambassaden.