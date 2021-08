Søreide: – Svært krevende situasjon i Afghanistan

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide på et pressemøte om situasjonen i Afghanistan tidligere denne uken. Foto: Berit Roald / NTB / POOL

NTB

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier at hun er bekymret for situasjonen i Afghanistan og at Norge har fokus på sikkerheten til ambassadeansatte.