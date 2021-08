Mann kritisk skadd i fall i Geiranger

NTB

En mann i 20-årene er kritisk skadd etter å ha falt utenfor en veiskulder i Geiranger natt til søndag.

Politiet i Møre og Romsdal opplyser at mannen er fraktet til St. Olavs hospital, og at de pårørende er varslet om ulykken.

– Det er snakk om en kameratgjeng som har vært på vei fra et utested og ned til sentrum i Geiranger. Her er det noen hårnålsvinger, og mannen har antakelig tatt en snarvei og hoppet over et gelender. Han har falt og landet på veien lenger ned, sier operasjonsleder Borge Amdam til NTB.

Ulykken skjedde i 2.30-tida.

Det kommunale kriseteamet er varslet og vil ta seg av de som var sammen med mannen da ulykken skjedde.