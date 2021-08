NTB

To personer er pågrepet i Larvik etter at de gikk løs på naboens hus med motorsag natt til søndag. En nabokonflikt skal ligge bak hendelsen, ifølge politiet.

Politiet fikk meldinger fra folk i området om at det var et pågående innbruddsforsøk i Brunlanes i Larvik. Noen brukte motorsag for å ta seg inn i en flermannsbolig, lød meldingene til politiet.

– Da vi kom fram, pågrep vi to personer for å ha gått løs på døra til naboen med motorsag. Det var nok ikke i vinnings hensikt for å stjele, men det er en bakenforliggende konflikt, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen i Sørøst politidistrikt til NTB.

– Det er ikke bra i det hele tatt. Det er jo en svært truende situasjon som oppstår når noen går løs på inngangsdøra di med motorsag, sier operasjonslederen.

Ingen ble fysisk skadd i hendelsen, og det ser heller ikke ut til at de to brukte saga truende overfor naboen, opplyser politiet.