Tidligere Vårt Land-redaktør: KrF kommer til å dø ut

Partileder Kjell Ingolf Ropstad under KrFs landsmøte 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Tidligere Vårt Land-redaktør og eks KrF-rådgiver Åshild Mathisen spår at KrF kommer til dø ut som stortingsparti.

Mathisen kommer i dag med boka «Ingen søndagsskole» der hun tar for seg perioden hun selv har fulgt partiet, fra 1980-tallet og fram til i dag.

Overfor NRK påpeker hun at KrF har valgt det hun mener er en vei som ikke er bærekraftig fremover. Hun mener partiet skyver fra seg de liberale folkekristne og har blitt et parti for de konservative kristne.

– Jeg tror KrF ryker ut av Stortinget, enten nå eller i neste valg. Det at man står fast på sine konservative røtter og ikke klarer å inkludere kirken slik den er nå, det er dødens posisjon for KrF, sier Mathisen til rikskringkasteren.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad avviser Mathisens analyse.

– Vi står mer samlet enn på lenge som et kristendemokratisk sentrumsparti, og vi jobber hver dag for å være et landsdekkende folkeparti med representasjon fra hele landet, sier han til NRK.