FHI: Kan bli opp mot 200 innleggelser

NTB

FHI tror gjenåpningen av samfunnet vil føre til en økning i sykehusinnleggelser fremover. Men de tror ikke folk blir like syke som tidligere.

Regjeringen vil trolig starte på trinn fire av gjenåpningsplanen innen tre uker, og tror det vil være mulig å gå tilbake til «normal hverdag med økt beredskap» rundt midten av september grunnet den økte vaksineleveransen.

Smitteverndirektør Geir Bukholm ved Folkehelseinstituttet sier til VG at man venter at flere vil bli innlagt med covid-19 som følge av gjenåpningen.

– Smittetallene vil fortsette å øke noe, og vi må være forberedt på flere sykehusinnleggelser. Det kan bli opp mot 200 innleggelser, men vi håper man hvert fall ikke kommer mye over det, sier Bukholm til VG.

Mindre syke

På grunn av vaksineringen, tror han ikke intensivkapasiteten vil utfordres på samme måte som tidligere. FHI har ikke satt et konkret tall på hvor mange innleggelser vi tåler.

– Vi tror ikke intensivkapasiteten blir utfordret på samme måte som tidligere i pandemien. Vi forventer en økning, men tror at de som blir innlagt ikke blir like syke som i de tidligere bølgene. Så de vil håndteres på en enklere måte, sier Bukholm.

Helseminister Bent Høie (H) ville heller ikke tallfeste noen grense på hva samfunnet tåler av smitte og innleggelser, men understreker at regjeringen ikke har noen nullvisjon for smitte.

– Vaksinene vil hjelpe oss med å holde pandemien under kontroll, men vi må fortsatt leve med viruset, slik vi lever med andre smittsomme sykdommer. Det lar seg ikke gjøre å fjerne risikoen helt og holdent. Det innebærer at noen vil bli alvorlig syke og at noen vil dø av covid-19 etter at vi er ferdig med vaksineringen og samfunnet er åpnet opp igjen, sier Høie.

Usikre tall

FHI-direktør Camilla Stoltenberg kommenterte også hva man forventer av økning i innleggelser fremover på spørsmål fra NTB under fredagens pressekonferanse.

– Modelleringen fram til utgangen august anslår rundt 77 innlagte på sykehus. Det er vesentlig høyere enn de siste ukene, men ikke et høyt tall sammenlignet med tidligere i epidemien, sier hun.

Fram mot våren anslår FHI opp mot noen hundre innlagte i ett av sine scenarioer.

– Tallene er alltid gale, men de kan vise en mulig utvikling. Noen hundre innlagte er ikke et tall som overskrider kapasiteten i helsevesenet, men det er ikke noe vi ønsker, og heller ikke noe vi tror vil skje, sier hun.