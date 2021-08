Politiet etterforsker mulig overgrep under festen på Brann stadion

NTB

Politiet har startet etterforskning på bakgrunn av opplysninger om et angivelig seksuelt overgrep da flere Brann-spillere festet på stadion natt til tirsdag.

Etterfesten på fotballklubbens arena i Bergen har fått mye medieomtale de siste dagene.

Vest politidistrikt opplyser at de ikke har mottatt noen anmeldelse i saken, men at det basert på opplysninger og egne undersøkelser er grunnlag for å etterforske om det har skjedd noe straffbart.